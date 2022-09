Napoli, Spalletti: "Raspadori? Società molto brava a prenderlo"

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - ''La Società è stata molto barava a fare la scelta di prendere Raspadori. Calcia bene di destro e di sinistro, 'sente' benissimo la porta, ha personalità, è un ragazzo che vuole migliorare non si fermerà certo alle prime soddisfazioni perché è giustamente ambizioso''. Luciano Spalletti esalta il ruolo dell'attaccante del Napoli all'interno della sua squadra, dopo le belle prove in Nazionale.

''Jack - aggiunge il tecnico -- può giocare indifferentemente come punta avanzata o avendo al suo fianco un altro attaccante.

Dipende dal tipo di partita che viene fuori Se una squadra ti pressa forte e a noi non riesce di costruire in maniera qualitativa in nostro gioco, allora è meglio che giochi con un attaccante affianco. Ma se noi cominciamo bene l'azione non conta se ha qualcuno vicino perché lui sa fare tutto''.

''Lo abbiamo guardato bene - conclude il tecnico - e abbiamo speso dei soldini per averlo. Non ci potevamo permettere di fare una acquisto così importante che poi ci creasse dei blocchi o delle situazioni imbarazzanti'', (ANSA).