Calcio: Mazzone, 'grazie Ascoli'

(ANSA) - ANCONA, 30 SET - "Grazie a tutto il popolo ascolano per l'affetto che mi ha sempre dimostrato. In cuor mio mi sono sempre sentito cittadino di questa meravigliosa città, alla quale devo tanto. Con affetto il 'vostro' Carletto". Con queste parole postate nel profilo ufficiale gestito dalla famiglia su Instagram, Carlo Mazzone ha voluto ringraziare la città di Ascoli Piceno di cui da ieri è cittadino onorario grazie alla delibera approvata all'unanimità dal consiglio comunale.

L'allenatore, originario di Roma, vive ad Ascoli dalla fine degli anni Sessanta; qui conobbe la moglie Maria Pia e qui è sempre rimasta la sua famiglia, i figli Sabrina e Massimo e i nipoti, mentre lui peregrinava in giro per l'Italia per lavoro.

Mazzone ha voluto in particolare inviare un "sentito ringraziamento al sindaco Marco Fioravanti e a tutta l'amministrazione comunale". La cittadinanza onoraria gli verrà conferita ufficialmente nelle prossime settimane in occasione di una cerimonia pubblica. (ANSA).