Calcio:Rocchi,parole Sarri dopo Lazio-Napoli mi hanno fatto male

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Le critiche di Sarri agli arbitri dopo Lazio-Napoli? Maurizio lo conosco da tanti anni, è toscano come me e a volte esagera. Però le sue parole mi hanno fatto male, mi auguro di non sentire più frasi del genere". Parola di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, in un incontro con la stampa in Federcalcio. All'epoca il tecnico biancoceleste disse che i direttori di gara o "erano scarsi" o c'era "un'opzione B" a cui non voleva pensare "Ai nostri arbitri si può dire tutto, ma non che abbiano retropensieri - continua Rocchi - Dopo la partita è il momento più delicato, se nelle dodici ore post partita gli allenatori non parlassero dell'arbitraggio non ci sarebbero polemiche il lunedì". (ANSA).