Calcio: Ghirelli, crisi energia? dovremo cambiare stile vita

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Quella energetica sarà una crisi di lungo periodo": lo ha detto Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, durante il Social Football Summit in corso a Roma.

"Credo che volenti o nolenti bisognerà cambiare stili di vita e varrà anche per le società di calcio - prosegue - I maggiori costi sono per chi ha i centri sportivi, anche giovanili, o chi ha stadi di grandi dimensioni. Bisogna intervenire in questa direzione e noi come calcio abbiamo chiesto di intervenire.

Riteniamo che il calcio e lo sport debbano essere equiparati al resto del sistema produttivo industriale". Sul contratto di apprendistato conclude: "E' una partita che noi della Serie C abbiamo aperto nel 2010. Questo Governo lo ha approvato ed è importante che ci siamo arrivati. Introduce un salto culturale enorme". (ANSA).