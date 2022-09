Nations League, Mancini: "Bene per 70', meno nel finale"

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Abbiamo fatto molto bene per 70', ma sono contento perché in quel periodo siamo stati bravissimi.

Alla fine ci siamo fatti schiacciare e non mi sono piaciuti. Era importante qualificarsi, però il resto rimane, non c'è altro da fare. I ragazzi sono stati bravi a vincere un gruppo difficilissimo. Dobbiamo scavallare il mese di dicembre e basta". Così il ct degli azzurri Roberto Mancini, ai microfoni della Rai dopo la vittoria dell'Italia in Ungheria. (ANSA).