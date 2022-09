Roma: Wijnaldum su ko tibia "ancora molta strada da fare"

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "C'è ancora tanta strada da fare, serve pazienza e procedere passo dopo passo". Lo ha scritto su Instagram Georginio Wijnaldum che continua ad allenarsi dopo la frattura della tibia destra che lo terrà fuori dalle competizioni ufficiali fino al 2023. Non ha ancora abbandonato tutore e stampelle, mentre il primo check sarà fatto a 6-7 settimane dalla frattura e quindi da programmare nella prima decina di ottobre. Da lì la Roma e il calciatore decideranno come procedere dopo aver optato per la terapia conservativa ad agosto. Certo appare difficile la sua partecipazione alla tournée giapponese che la società giallorossa dovrebbe sostenere durante la pausa per il mondiale. (ANSA).