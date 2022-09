Nations League: Olanda e Croazia qualificate alla Final Four

(ANSA) - ROMA, 25 SET - L'Olanda e la Croazia si sono qualificate per la Final Four di Nations League, in programma nel giugno prossimo. La squadra olandese ha confermato il primo posto nel Gruppo 4 battendo 1-0 (rete di van Dijk nella ripresa) ad Amsterdam il Belgio, che per superarla avrebbe dovuto non solo vincere ma anche con almeno tre gol di scarto. Nell'altro match, la Polonia ha sconfitto 1-0 il Galles, che retrocede in Lega B.

Nel gruppo 1, la Croazia ha sconfitto 3-1 l'Austria a Vienna (in gol Modric nel primo tempo, Livaja e Lovren nella ripresa), difendendo il primato nei confronti della Danimarca, che si è imposta 2-0 sulla Francia. I transalpini, detentori del titolo, hanno evitato la retrocessione per la sconfitta degli austriaci, ma il match a Copenaghen è stato deludente per loro, colpiti due volte nel primo tempo da Dolberg e Skov Olsen e incapaci di reagire nella ripresa. Francesi e danesi si ritroveranno in campo il 26 novembre a Doha nella seconda partita del Mondiale.

