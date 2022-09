Ufficiale il divorzio tra il Genoa e l'ex tecnico Shevchenko

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - Shevchenko ed il Genoa si sono lasciati in modo definitivo 8 mesi dopo l'esonero sul campo. Una nota annuncia che : "Il Genoa CFC comunica di aver risolto consensualmente il contratto tra il Club e Andriy Shevchenko".

Shevchenko era stato voluto dai 777 partners e dal presidente Zangrillo appena insediati alla guida del Genoa. Era stata una scelta anche di immagine per mostrare l'ambizione del progetto da parte dei nuovi proprietari ma sul campo l'allenatore ucraino aveva raccolto poco.

Shevchenko aveva sostituito la scorsa stagione Davide Ballardini a fine novembre guidando il Grifone, in piena lotta salvezza, per 9 partite ma raccogliendo solo 3 pareggi a fronte di 6 sconfitte e così venne esonerato il 15 gennaio dopo l'eliminazione in Coppa Italia con il Milan.

Al suo posto, dopo una gara affidata al tecnico delle giovanili Konko, venne poi chiamato Alexander Blessin che pur non avendo evitato la retrocessione guida ancora la squadra.

