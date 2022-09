Calcio:Napoli;Politano,distrazione legamento out 3 settimane

(ANSA) - NAPOLI, 22 SET - Distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Questa la diagnosi dell'infortunio di Matteo Politano che oggi è stato visitato dallo staff medico del Napoli. Per l'esterno, infortunatosi contro il Milan, passa ora alla terapia e dovrebbe rimanere fuori per circa tre settimane, saltando anche la doppia sfida europea con l'Ajax.

Intanto il Napoli, che oggi è tornato ad allenarsi con chi non è nella propria nazionale, ha recuperato Demme, out per infortunio al piede dall'inizio della stagione e che oggi è tornato in campo in gruppo, a disposizione di Spalletti per il turn over delle prossime settimane.

Lieve stiramento ai legamenti della gamba, invece, per Rrahmani che, per la stampa del Kosovo, è in dubbio per la sfida della nazionale contro l'Irlanda del Nord ma dovrebbe riprendere presto il campo del tutto. (ANSA).