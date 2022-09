Calcio: Pioli, livello Milan è alto, squadra forte

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - "Noi abbiamo un livello alto, siamo una squadra forte, ho la fortuna di allenare un gruppo fantastico. Abbiamo la capacità per metterci alla prova, anche in Champions". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, parlando a margine della premiazione della 43/a edizione del Torneo Nereo Rocco, a Firenze, a proposito dei prossimi impegni della squadra rossonera sia in campionato che in Champions.

"Continuo a credere che non ci sia così differenza nel giocare così bene in Italia o in Europa e continuo a pensare che non è vero che il calcio italiano non sia allenante per cercare di competere anche nelle competizioni europee - ha spiegato -.

Bisogna giocare bene a calcio, poi è chiaro che la Champions richiede un livello di qualità e di ritmo molto alto. I prossimi due scontri diretti col Chelsea saranno partite molto impegnative ma se manterremo i nostri livelli avremo buone possibilità di" ottenere un risultato positivo.

Sulle prossime partite "capisco le aspettative ma la partita più difficile sarà quella di Empoli, per vari motivi. Non metto le mani avanti ma arriveremo da una sosta" per le Nazionali "dove ritroverò i giocatori solo due giorni prima della trasferta di Empoli. Sarà una partita molto delicata poi è chiaro che parliamo degli scontri diretti" successivi "contro Juventus e Chelsea". (ANSA).