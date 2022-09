Nations League: Scozia senza problemi, 3-0 all'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Netta vittoria della Scozia contro l'Ucraina in una partita del Girone B1 della Nations League di calcio. Sul terreno di Hampden Park, a Glasgow, finisce 3-0 per la Nazionale allenata da Steve Clarke. Accade tutto nel secondo tempo: al 25' McGinn sblocca il risultato con un tiro rasoterra, poi arriva la doppietta firmata al 35' e al 42' da Dykes. In classifica gli scozzesi sono in testa con 9 punti in 4 partite, seguiti proprio dall'Ucraina con 7 punti sempre in 4 partite, poi Irlanda con 4 lunghezze e Armenia con 3. (ANSA).