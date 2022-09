Giudice sportivo, 2 giornate di stop per Di Maria

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Due giornate di squalifica. E' questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, nei confronti dello juventino Angel Di Maria, espulso nel corso della partita contro il Monza. In una nota viene precisato che a Di Maria i due turni di stop sono stati dati "per avere, al 41' del primo tempo, in reazione a un fallo subito durante un'azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive".

Sempre relativamente alle partite del settimo turno, l'interista Marcelo Brozovic è stato fermato per una giornata.

Il croato, che era in diffida, aveva preso un 'giallo' contro l'Udinese.

Una giornata di squalifica anche per gli allenatori delle squadre romane: José Mourinho era stato espulso durante la sfida con l'Atalanta e salterà quindi il ritorno nel S.Siro nerazzurro alla ripresa del campionato. Maurizio Sarri era invece diffidato e si è fatto ammonire anche contro la Cremonese. (ANSA).