Calcio: Roma; Karsdorp intervento ok, rientro in 45 giorni

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Rick Karsdorp è stato operato oggi a St. Moritz presso la Kilinik Gut e l'intervento è perfettamente riuscito. L'olandese aveva riportato una lesione del menisco interno del ginocchio sinistro (lo stesso operato nel 2017) e i tempi di recupero stimati sono di 5-6 settimane.

Sul fronte Mourinho, invece, la Roma è serena che la sanzione non superi la giornata di squalifica, al quale sarà possibile aggiungere una multa, a seguito dell'espulsione per proteste contro l'Atalanta. Il Giudice Sportivo si pronuncerà domani, ma una sanzione più pesante verrebbe vissuta come un'ulteriore beffa dopo il danno. Il club, infatti, ritiene che le proteste del tecnico, seppur veementi, fossero rivolte a fermare un comportamento antisportivo dell'Atalanta che voleva approfittare della confusione di gioco scaturita dal contrasto Okoli-Zaniolo per far ripartire l'azione. Molto dipenderà comunque da quanto Chiffi ha scritto nel suo rapporto a fine gara. (ANSA).