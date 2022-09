Serie A: Roma-Atalanta 0-1

(ANSA) - ROMA, 18 SET - L'Atalanta batte 1-0 la Roma all'Olimpico e in attesa di Milan-Napoli si piazza da sola in testa alla classifica, con 17 punti. A decidere il match, una rete di Svalvini al 35' del primo tempo, praticamente l'unica conclusione verso la porta della squadra di Gasperini. Dopo la rete i giallorossi, prima piuttosto fumosi, hanno accentuato la pressione creando nitide occasioni da gol. Nella ripresa la Roma, priva di Dybala per un infortunio nel riscaldamento, è stata molto più propositiva, ma ha pagato i tanti errori di conclusione. Un contrasto tra l'atalantino Okoli e Zaniolo, caduto in area, è stato considerato ininfluente dall'arbitro, una decisione che ha fatto infuriare Mourinho tanto da indurre l'arbitro a espellerlo, al 10' della ripresa. (ANSA).