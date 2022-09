Calcio: Roma, Abraham 'Dybala ha esperienza di vittoria'

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Ha talento. Porta leadership anche se sembra avere 12 anni! Ha quell'esperienza di vincere trofei che ci serviva. È positivo per me perché stiamo provando a costruire quel feeling che serve". Dell'argentino ha parlato Tammy Abraham al Daily Mail.

E sul suo rapporto con Mourinho ha aggiunto: "È uno dei migliori per la gestione dell'uomo. Non mi dice mai quanto sto facendo bene. Vuole che tu faccia sempre meglio, ad esempio prima della semifinale contro il Leicester della scorsa stagione, mi ha trascinato in una stanza e ha detto: "Tam, non penso che tu sia stato abbastanza bravo". Sono rimasto sorpreso, ma lui diceva che non vedeva il Tammy che aveva visto giocare contro la Lazio. È stato motivante e ho finito per segnare la vittoria contro il Leicester".

Abraham ha concluso parlando degli obiettivi della stagione: "C'è qualcosa in me che dice che voglio fare ancora meglio. Come personaggio, è così che voglio crescere. Guardo Erling Haaland che è il giocatore di cui si parla di più al mondo in questo momento. Lo uso come motivazione segreta, per cercare di raggiungere quel livello, raggiungere quegli obiettivi". (ANSA).