Sampdoria: Conti, peccato prendere pareggio immediato

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 SET - Con Giampaolo squalificato, è il suo secondo Francesco Conti a presentarsi in conferenza stampa dopo Spezia-Sampdoria. "La nota stonata di giornata è stato prendere il pareggio subito dopo il nostro gol del vantaggio. Ma per il resto la squadra ha prodotto gioco e non le possiamo rimproverare nulla. Ci sono partite che nascono sotto una buona stella e altre no. Questa è una di quelle".

Terza sconfitta in trasferta contro una rivale diretta.

"Dovremo lavorare di più, con più ferocia agonistica e smusseremo qualche angolo che ancora c'è. Se uno analizza la classifica in maniera spiccia vede solo 2 punti in sette partite. Ma per come stiamo lavorando e per le prestazioni che abbiamo fatto, abbiamo più di un rimpianto. Siamo demoralizzati solo in apparenza, perché siamo fiduciosi di poter rimettere a posto la classifica quanto prima".

Conti ha parlato con il tecnico subito dopo la fine del match. "Giampaolo è più che soddisfatto della prestazione.

Ripeto: la nota stonata è quel gol del pareggio immediato, avremmo dovuto consolidare il vantaggio in quel momento". Note positive sono Sabiri e Gabbiadini. "Sabiri è un elemento forte, che può avere qualche pausa. Contiamo molto su di lui, ha la nostra fiducia. Gabbiadini è ormai pronto per partire dal primo minuto, sarà un valore aggiunto per questa squadra dopo la sosta". (ANSA).