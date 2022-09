Calcio: Pioli, Milan-Napoli è sfida scudetto

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "E' una sfida scudetto perché il campionato sarà così equilibrato che tre punti possono fare la differenza. I punti di ogni singola partita sono importanti e ogni partita sarà sfida scudetto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli.

"Secondo me, rispetto allo scorso anno - spiega l'allenatore rossonero - ci sono più squadre attrezzate per fare molto bene, c'è grande equilibrio. Sono cresciute tanto le medio-piccole e in ogni singola partita si deve fare molto per vincere". (ANSA).