Inghilterra; Abraham e Tomori per sfida all'Italia

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha diramato i convocati per la Nations League, che vedrà la nazionale dei Tre Leoni affrontare prima l'Italia a Milano, il 23 settembre, e poi la Germania a Wembley, il 26, per cercare il riscatto dopo un inizio di torneo deludente. Tra i 28 della lista ci sono due giocatori di serie A, l'attaccante della Roma Tammy Abraham e il difensore milanista Fikayo Tomori.

Il tecnico inglese ha consercato quasi tutto il gruppo che gli ha permesso di raggiungere la finale di Euro la scorsa estate, persa ai rigori con l'Italia ai rigori, e l'unico volto nuovo è quello dell'attaccante Ivan Toney, premiato con una prima convocazione per il suo buon inizio di stagione con il Brentford, cinqie gol in sette partite.

I difensori del Manchester United Harry Maguire e Luke Shaw mantengono il loro posto in nazionale, nonostante non siano più titolari nel club, mentre sono rimasti fuori i compagni di squadra Marcus Rashford e Jadon Sancho. Niente nazionale nemmeno il portiere titolare, Jordan Pickford, infortunato. (ANSA).