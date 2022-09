Napoli-Spezia 1-0

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il Napoli soffre contro lo Spezia ma vince e torna momentaneamente in testa alla classifica. A decidere il match del Maradona è Giacomo Raspadori, a segno al minuto 89. Per l'ex Sassuolo è il primo gol con la maglia del Napoli.

Lo Spezia è ordinato e compatto e crea non pochi problemi alla formazione di Spalletti che nel primo tempo crea occasioni soprattutto con Kvaratskhelia ma non resce a finalizzare. Nella ripresa i liguri si rendono pericolosi con Kiwior, la cui conclusione è salvata sulla linea da Rrahmani. Il Napoli attacca ma non riesce a segnare. Fino all'89' quando il neo entrato Gaetano non trova la palla a tu per tu con Dragowski, palla che finisce sui piedi di Raspadori che non fallisce regalando i tre punti al Napoli. (ANSA).