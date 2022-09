Ligue 1: il Lens batte il Troyes ed è capolista

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Per una sera almeno, il Lens sale sul tetto della Ligue 1, battendo il Troyes nell'anticipo della 7/a giornata. Sul terreno dello stadio Felix Bollaert-Detelis di Lens finisce 1-0 per la squadra di casa allenata da Franck Haise: decide la partita la rete di Danso al 39' pt. Il Lens è dunque primo in classifica, con 17 punti, uno in più di PSG e Marsiglia, che domani saranno impegnati in casa rispettivamente contro lo Stade Brestois (ore 17) e il Lilla (21). (ANSA).