Ibra al Policlinico San Donato, visita ai piccoli pazienti

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Tanti sorrisi e grandissime emozioni tra i bimbi del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) questo pomeriggio quando hanno ricevuto la visita di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore del Milan ha regalato momenti di serenità tra i piccoli pazienti, portando in dono anche magliette autografate e posando per foto ricordo. Un pomeriggio indimenticabile per i bambini che hanno potuto incontrare e conoscere uno dei campioni più famosi del calcio italiano.

Ibrahimovic sta recuperando dall'operazione al ginocchio, ma - come dimostra questa iniziativa - resta comunque vicino alle esigenze della comunità di Milano. Questo evento è stato promosso da GSD Foundation, la fondazione non profit del Gruppo San Donato, che propone, tra le sue attività - si legge nella nota - anche progetti dedicati all'umanizzazione delle cure.

