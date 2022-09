Europa League, Vecino: "Sarri? E' importante la sua fiducia"

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Sarri mi concede stima e fiducia, e quando un giocatore si sente importante è un'altra cosa. Lo conosco da tanto, la stima reciproca c'è, speriamo di fare bene.

E' normale crescere quando giochi con continuità". Lo ha detto Matias Vecino dopo la vittoria (arricchita da una doppietta) della Lazio sul Feyenoord. "E' stata una bella serata, per la vittoria e per i miei primi gol. Domenica contro il Verona abbiamo una partita importante e poco tempo per prepararla. Ma siamo sulla strada giusta. Qui alla Lazio abbiamo grande potenziale, dobbiamo fare il salto a livello di continuità: anche se non domini la partita, devi riuscire a gestire bene, restando concentrato", aggiunge. (ANSA).