Calcio: Juve; Paredes, grande squadra, possiamo fare meglio

(ANSA) - TORINO, 09 SET - "Le impressioni sono molto buone, qui c'è una grande squadra con un grande allenatore: sono felice e ho sempre voluto venire qui": Leandro Paredes si presenta da nuovo giocatore della Juventus. "Possiamo fare molto meglio - dice l'argentino sulle sue prime apparizioni in bianconero - e lavoriamo per questo: il mister mi chiede di giocare in verticale, voglio dare il mio contributo". (ANSA).