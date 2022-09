Figc: a Coverciano esami finali del Master allenatori Uefa Pro

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Le aule del Centro Tecnico Federale di Coverciano ospitano oggi e domani gli allievi del corso Uefa Pro, chiamati a sostenere le prove finali del loro percorso formativo come allenatori di calcio. Il cosiddetto 'Master' rappresenta l'ultimo step didattico per un tecnico e, in caso di esito positivo degli esami finali, l'abilitazione che viene rilasciata consente di guidare qualsiasi squadra a livello europeo.

Il primo gruppo di allievi si è ritrovato questa mattina a Coverciano per completare un iter formativo iniziato lo scorso 11 ottobre, quando venne inaugurato il corso Uefa Pro, le cui lezioni sono durate fino a giugno. In mattinata i corsisti hanno sostenuto un esame orale sulle singole materie, quindi nel pomeriggio hanno discusso le proprie tesi davanti alla commissione composta dal corpo docente di Coverciano.

Tra gli allievi ammessi a sostenere gli esami finali del corso Uefa Pro; tra di loro non mancano nomi noti del calcio italiano e internazionale, come l'ex difensore del Bayern Monaco Gaston Demichelis e l'azzurro campione del Mondo 2006 Alberto Gilardino. Questo l'elenco completo: Simone Banchieri, Rolando Romano Beniamino Bianchi, Mattia Biso, Manuele Blasi, Herman Bugeja, Paolo Cannavaro, Pasquale Catalano, Carlo Cornacchia, Marcello Cottafava, Martin Gaston Demichelis, Antonio Gagliardi, Giacomo Gattuso, Alberto Gilardino, Edoardo Gorini, Bogdan Ionut Lobont, Andrea Maldera, Attila Malfatti, Christian Maraner, Selena Mazzantini, Francesco Antonio Modesto, Massimo Paci, Aniello Parisi, Sergio Pirozzi,Tiziano Polenghi, Vincenzo Potenza, Diego Gabriel Raimondi, Claudio Rivalta, Tommaso Rocchi, Marius Stankevicius e Luciano Vulcano. (ANSA).