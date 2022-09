Calcio: Roma; Mourinho 'Ffp onesto, ma protegge grandi club'

(ANSA) - ROMA, 03 SET - "Il Fair Play Finanziario non penso abbia due pesi e due misure. E' un meccanismo che però dentro la sua onestà penalizza troppo chi lo vuole applicare in un modo virtuoso. Protegge anche le squadre che sono già delle potenze", lo ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Udinese commentando le sanzioni dell'Uefa al club giallorosso. "Quello che mi colpisce di più è che a livello competitivo penalizza chi vuole diventare grande" ha proseguito lo Special One che ha poi aggiunto: "Con qualche milione in più la Roma sarebbe in condizione di sognare. Per pochi milioni, invece, siamo condizionati ed è molto più difficile così poter arrivare". Infine una battuta sul sulle parole di ieri di Tiago Pinto parlando del centrale difensivo che manca alla squadra. "La conferenza di Tiago è stata brillante - conclude - Ma quando dice che possiamo spostare Cristante in difesa per emergenza non sono d'accordo, perché poi chi gioca a centrocampo? Io però non piango come tanti altri allenatori, anzi complimenti al direttore comunque per il mercato condotto.

Poi magari c'è una piccola speranza che mi aiutino subito".

(ANSA).