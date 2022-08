Calcio:a Fabbri Lazio-Inter, Ferrieri Caputi esordio da 4/o uomo

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sarà Michael Fabbri l'arbitro di Lazio-Inter nell'anticipo di venerdì prossimo per la serie A, mentre Juventus-Roma di sabato è stata affidata a Massimiliano Irrati di Firenze. Per Milan-Bologna è stato designato Gianluca Manganiello di Pinerolo e Fiorentina-Napoli sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli.

Prima volta in A da quarto uomo per l'arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi inserita nella squadra arbitrale Monza-Udinese in programma venerdì alle 18:30. (ANSA).