Calcio: Carnevali, il Sassuolo vicino ad Antiste

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - "Senza gli infortuni di Traoré e Muldur la nostra rosa sarebbe al completo. Ma a questo punto dobbiamo intervenire. Confermo il nostro interesse per Laurientè e Antiste. Ad oggi è più facile arrivare a Antiste", 20enne francese attualmente allo Spezia prossimo avversario in campionato del Sassuolo. Lo ha detto l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, durante la presentazione di Pinamonti.

"Non ci saranno altre uscite - ha precisato Carnevali - anche perché non abbiamo richieste particolari per i nostri giocatori". E su Pinamonti ha aggiunto: "non ci sono accordi con l'Inter per eventuali rivendite. L'obiettivo del Sassuolo resta quello di fare crescere i giovani e cederli a grandi club".

