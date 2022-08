Calcio:Mancosu ufficialmente al Cagliari,firmato un biennale

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Ora è ufficiale: il centrocampista Marco Mancosu ha firmato un contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2024. La giornata è iniziata con le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Poi il volo per il capoluogo sardo nel pomeriggio e l'arrivo a Elmas poco prima delle 18.

"Sono molto contento di essere qui - queste le sue prime parole in aeroporto - Ma fatemi andare, mi stanno aspettando al campo". Poi la firma dell'intesa con la società rossoblu. E l'abbraccio con il mister Fabio Liverani, suo allenatore a Lecce nella stagione del ritorno in A dei salentini con la doppia promozione dalla C alla massima serie. (ANSA).