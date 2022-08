Ronaldo: "Solo bugie sul mio conto, presto saprete la verità"

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "La verità la saprete entro un paio di settimane, perché rilascerò un'intervista. I media stanno raccontando solo un sacco di bugie sul mio conto: cinque su 100 news pubblicate corrispondono al vero, a casa ne ho una raccolta". E' il messaggio pubblicato da Cristiano Ronaldo, sul proprio account ufficiale di Instagram. Per il portoghese il periodo non è fra i più floridi: ha infatti chiesto la cessione e il Manchester United, alla luce di certi suoi atteggiamenti, avrebbe preso in considerazione la possibilità di risolvere il contratto con lui. Trovare una collocazione, però, sarà complicato per CR7, anche in relazione alle cifre che caratterizzano i suoi ingaggi e l'età non più verde (37 anni).

