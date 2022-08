Roma, presto incontro con arbitri a Trigoria

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - È imminente l'incontro tra la Roma e l'Aia a Trigoria. E vista la settimana lunga dei giallorossi con la partita contro la Cremonese in programma lunedì, potrebbe già arrivare entro la vigilia della seconda giornata di campionato. Come per gli altri club della Serie A, anche la società capitolina ha accolto con favore l'iniziativa degli arbitri che stanno facendo il giro dei centri sportivi per un confronto con allenatori e calciatori su regolamenti e Var. La volontà della Roma, infatti, è di mantenere buoni rapporti con l'Aia sopraTtutto a fronte delle tante polemiche della passata stagione.

Capitolo mercato: oggi Tiago Pinto ha incontrato l'agente di Zaniolo, Vigorelli, a Milano. All'ordine del giorno un altro assistito del procuratore (Tripi). L'entourage di Zaniolo non ha comunque portato nuove offerte per Nicolò che si appresta a restare nella Capitale, con il discorso rinnovo che verrà affrontato in autunno. (ANSA).