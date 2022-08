(ANSA-AFP) - LONDRA, 15 AGO - Il centrocampista argentino del Tottenham, Giovani Lo Celso, torna in prestito al Villarreal, squadra con la quale nella passata stagione ha raggiunto la semifinale della Champions. Dopo i primi sei mesi al Villarreal, l'ex giocatore del PSG questa volta è in prestito per l'intera stagione 2022/23, spiega il Tottenham in un comunicato stampa.

Il club spagnolo ha chiarito sul proprio sito web che il nazionale argentino ha superato "con successo" le visite mediche. "Dicono che torniamo sempre nei luoghi in cui eravamo felici", ha commentato il giocatore su Twitter, con il corredo di una foto con il pollice in alto davanti al marchio del club spagnolo. Arrivato a Londra nel 2019 dal Real Betis, Lo Celso ha avuto una prima stagione incoraggiante al Tottenham, poi ha incontrato molte difficoltà ad affermarsi. (ANSA-AFP).