Serie A: Milan-Udinese 4-2, Sampdoria-Atalanta 0-2

Milan-Udinese 4-2 CRONACA

Atalanta batte Sampdoria 2-0 (1-0) nell'anticipo della 1/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. CRONACA





LE RETI

90' + 6 GOL! Sampdoria - ATALANTA 0-2! Rete di Ademola Lookman. Contropiede della Dea, Malinovskyi serve la punta che mette a sedere Colley e, con il sinistro, insacca il gol dei tre punti.

69' GOL! MILAN-Udinese 4-2. Rete di Rebic. Diaz strappa il pallone in area a un ingenuo Pereyra e serve a Rebic la palla perfetta per la sua doppietta personale.

47' GOL! MILAN-Udinese 3-2. Rete di Díaz. Sul traversone calibrato da Hernandez, Masina e Perez pasticciano e regalano un assist al bacio a Díaz, che con un guizzo buca Silvestri a due passi dalla porta.45' + 5 GOL! Milan-UDINESE 2-2. Rete di Masina. Sul cross pennellato da Pereyra, Masina si inserisce alle spalle di Messias e infila Maignan con un ottimo colpo di testa.

27' GOL! Sampdoria - ATALANTA 0-1! Rete di Rafael Tolói. zapata entra in area e crossa sul secondo palo per Pasalic, sponda del fantasista per l'inserimento del difensore: facile per il nazionale insaccare da due passi.

16' GOL! MILAN-Udinese 2-1. Rete di Rebic. Sul suggerimento di Calabria dal fondo, Rebic apre il piattone e mette dentro.

13' GOL! MILAN-Udinese 1-1. Rete di Theo Hernandez. Hernandez spiazza dal dischetto Silvestri e riporta in parità la partita.

3' GOL! Milan-UDINESE 0-1. Rete di Rodrigo Becao. Sul corner tagliato battuto da Deulofeu sul primo palo, Rodrigo Becao svetta su tutti e trafigge Maignan.





Le formazioni di Milan-Udinese.



MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez - Bennacer, Krunic - Messias, Diaz, Leao - Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Touré, Adli, Bakayoko, Kjaer, Florenzi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere, Giroud, Origi. All. Stefano Pioli.



UDINESE (3-5-2): Silvestri - Becao, Nuytinck, Perez - Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina - Success, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Bijol, Nestorovski, Guessand, Pafundi, Beto. All. Andrea Sottil.



Arbitro: Marinelli di Tivoli.



Le formazioni di Sampdoria-Atalanta.



SAMPDORIA: 4-1-4-1 per Giampaolo, Audero - Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello - Vieira - Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic - Caputo.



ATALANTA: 3-4-1-2 classico per Gasperini, Musso - Toloi, Okoli, Djimsiti - Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Maehle - Pasalic - Zapata, Muriel.



Arbitro: Sozza di Seregno.