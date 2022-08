Calcio: Roma; Mourinho 'applauso al club per il mercato'

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Se sono frustrato ancora per il mercato? Frustrazione forse è un termine troppo forte oggi, abbiamo fatto cinque giocatori utili per il miglioramento della nostra rosa. Sono usciti Mkhitaryan e Veretout che erano due titolari, ma dire frustrazione oggi è troppo. Abbiamo preso cinque giocatori per sette milioni e cinque giocatori di questa qualità per sette milioni è ovvio allora che sia stato fatto qualcosa di molto, molto buono", lo ha detto Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana commentando il mercato ancora aperto. "Al club posso fare un applauso - continua - Se poi mi chiedi se ho bisogno di qualche giocatore in più per una stagione senza paure allora ti dico di sì". Non è però ancora tempo di bilanci. "Prima di tutto il mercato non è chiuso, purtroppo. Inizia la stagione, si giocano 3-4 gare prima della chiusura del mercato e ovviamente è una cosa che non mi piace. Fare una valutazione adesso è prematuro.

Penso che è meglio aspettare", conclude lo Special One. (ANSA).