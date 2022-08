Udinese, sabato celebra 50 campionati in Serie A

(ANSA) - TRIESTE, 11 AGO - Sabato inizierà per l'Udinese il cinquantesimo campionato di Serie A della sua storia. Sono soltanto dodici, ricorda la società bianconera friulana, i club che possono vantare un numero maggiore di partecipazioni alla massima serie nella loro storia.

Il destino, poi, ha voluto che la ricorrenza avvenga proprio contro il Milan a San Siro, dove il 10 settembre 1950 i bianconeri, allora guidati da mister Testolina, esordirono in Serie A. Per questo motivo, nella gara di sabato contro i campioni d'Italia la squadra scenderà in campo con una patch celebrativa con il numero 50 collocata sopra il logo dell'Udinese.

Altro record: il club friulano inizia sabato anche il suo 28/o campionato consecutivo di Serie A, traguardo che al momento condivide solo con le due romane e le due milanesi. Restando ai numeri, con la gestione della famiglia Pozzo, sono 32 le partecipazioni alla massima serie con undici qualificazioni alle coppe europee.

"Tradizione e innovazione sono il segreto dell'Udinese - sottolinea il direttore generale Franco Collavino - Il traguardo del 50/o campionato di Serie A non è affatto banale e testimonia come il nostro club sia un esempio di sostenibilità e gestione virtuosa che ci permette di essere ai vertici del calcio italiano da ventotto anni consecutivi. L'Udinese è una società storica, capace di anticipare le tendenze come accaduto, ad esempio, con la costruzione della Dacia Arena e lo scouting internazionale che ha portato a Udine grandissimi talenti divenuti campioni". (ANSA).