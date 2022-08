Calcio: area antistante stadio di Cosenza intitolata a Di Marzio

(ANSA) - COSENZA, 11 AGO - Sarà intitolata a Gianni Di Marzio l'area circostante lo Stadio di calcio San Vito- Marulla di Cosenza. Lo ha annunciato il sindaco Franz Caruso al termine della presentazione in Piazza dei Bruzi del Cosenza Calcio 2022/2023 Caruso a fianco di Gianluca Di Marzio, figlio dell'allenatore scomparso e ospite speciale dell'evento, ha sottolineato la volontà di ricordare così "l'artefice della storica promozione in serie B del Cosenza, nella stagione 1987-1988". L'annuncio è stato accolto dall'applauso del pubblico presente.

"Questo - ha aggiunto Caruso - per ricordare un grande sportivo, un grande uomo che tanto ha dato allo sport e alla nostra città e che merita di essere ricordato anche nel futuro, così come nella nostra città sono ricordati Gigi Marulla, Denis Bergamini e Massimiliano Catena".

"Gianni Di Marzio è nel cuore di tutti i cosentini - ha detto ancora Caruso - e io interpretando il sentimento di tutti quanti voi, non solo della Cosenza sportiva, ma di tutta la provincia che segue la squadra e i colori rossoblù e che dimostra quanto amore si possa dare alle persone che hanno dato tanto per la nostra città e per il nostro sport preferito, ho assunto questa decisione per ricordare degnamente Gianni Di Marzio". (ANSA).