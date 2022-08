Fiorentina: ripreso il lavoro in attesa di Commisso

(ANSA) - FIRENZE, 09 AGO - La Fiorentina è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Davide Astori' dopo la tournée in Austria e Spagna e agli ordini di Vincenzo Italiano ha iniziato a preparare il debutto in campionato che la vedrà impegnata domenica al Franchi contro la neopromossa Cremonese, nella prima delle sette partite in programma nei prossimi 20 giorni. Tra queste anche i play-off di Conference League, decisivi per accedere alla fase a gironi, con prima gara già il 18 agosto sempre a Firenze contro la vincente fra Twente e Cukaricki.

In attesa di Rocco Commisso, che manca da Firenze dallo scorso dicembre, quando dovette rientrare negli Usa per motivi di salute (l'arrivo del patron viola è previsto entro fine settimana), la società continua a restare vigile sul mercato: il nome più gettonato è quello di Lo Celso, in uscita dal Tottenham. Sul centrocampista argentino, che potrebbe approdare in prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, c'è forte anche l'interesse del Villareal in cui il giocatore ha militato la scorsa stagione. L'alternativa per la mediana è l'empolese Bajrami. E sempre nelle prossime ore è atteso l'annuncio della conferma di Nikola Milenkovic cui la Fiorentina ha da tempo proposto tre anni di rinnovo e un ingaggio da tre milioni più bonus. E' intanto arrivata dalla Premier la voce di un interessamento del Nottingham Forest per Cristiano Biraghi ma il capitano è ritenuto incedibile. (ANSA).