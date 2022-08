Fiorentina: crescono possibilità che Milenkovic resti

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - Crescono le possibilità che Nikola Milenkovic resti a Firenze accettando un prolungamento triennale del contratto: è quanto è emerso dall'ennesimo colloquio fra la dirigenza viola e l'agente del centrale serbo. La Fiorentina, su input anche del tecnico, Vincenzo Italiano, non ha mai nascosto la volontà di trattenere il difensore ex Partizan, arrivando ad offrirgli il rinnovo con un ingaggio aumentato fino a tre milioni. In caso però di chiamata di una big il club, secondo una promessa fatta a Milenkovic, lo lascerebbe partire a patto di incassare almeno 15 milioni. Dalla società fanno sapere che al momento nessuna offerta concreta è arrivata anche se non si sono ancora spente le voci relative ad un interesse da parte di Inter, Juventus, Arsenal e Siviglia e ciò sta contribuendo a mantenere sospesa la situazione. Sempre sul fronte mercato torna ad aprirsi la pista che porterebbe Dragowski verso lo Spezia che comunque ha in mano pure Meret. Italiano e i suoi hanno nel frattempo lasciato l'Austria per raggiungere Siviglia dove domani sera avranno con il Betis l'ultimo test internazionale prima del rientro a Firenze e dell'inizio della stagione ufficiale. (ANSA).