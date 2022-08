Nagelsmann: "Il Bayern è più forte anche senza Lewandowski"

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Subito un big-match nella Bundesliga, cha scatterà domani alle ore 20,30: in campo l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League, e il Bayern Monaco, che andrà a caccia dell'11/o titolo di Germania consecutivo e recente vincitore della Supercoppa di Germania contro il Lipsia.

"A Francoforte non è mai facile - le parole di Julian Nagelsmann, allenatore del bavaresi, in conferenza stampa -.

Troveremo un ambiente euforico, sarà una trappola per noi".

Riguardo l'arrivo di De Ligt, il tecnico non ha dubbi: "Matthijs è un giocatore incredibile, per noi la sua presenza è molto importante. Deve ancora abituarsi, com'è logico che sia, ma è molto forte. Lewandowski? Abbiamo perso un attaccante da 50 gol, ma nel complesso la rosa è migliorata. La squadra è molto motivata. I nostri obiettivi non cambiano: puntiamo al titolo, ma anche a far bene in Champions". (ANSA).