Calcio:Ten Hag furioso con CR7,"comportamento inaccettabile"

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Un comportamento "inaccettabile" secondo l'allenatore del Manchester United, Erik Ten Hag, quello di Cristiano Ronaldo che ha lasciato lo stadio prima del fischio finale dell'amichevole contro il Rayo Vallecano disputata domenica. I rapporti tra il portoghese ed il club inglese sono sempre più tesi da quado Cristiano Ronaldo ha aftto sapere di voler lasciare il club.

"Non lo posso accettare di certo. Penso che sia inaccettabile. Siamo una squadra e bisogna restare fino alla fine", ha detto il tecnico del Manchester United a Viaplay Sport Nederland. Anche Diogo Dalot, connazionale di CR7, ha lasciato Old Trafford in anticipo. (ANSA).