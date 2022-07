Euro donne: Germania, Bühl salta la finale

(ANSA) - WEMBLEY, 30 LUG - Assente nella semifinale dell'Europeo femminile di calcio contro la Francia a causa della positività al Covid, l'esterno tedesco Klara Bühl salterà anche la finale contro l'Inghilterra di domani, ha annunciato il tecnico Martina Voss-Tecklenburg. "Non ha sintomi, ma se risulta negativa (domenica) sarà sugli spalti", ha spiegato il tecnico, escludendo che possa andare in campo dopo cinque giorni senza allenamenti. "Ci atterremo al protocollo medico, lo dobbiamo a Klara, lo dobbiamo al suo club (il Bayern Monaco, ndr), è una nostra responsabilità e quindi non è possibile che sia nel gruppo", ha affermato il tecnico. A 21 anni, Bühl è stata una delle rivelazioni di questo Euro per il suo dinamismo e la sua velocità sulla fascia sinistra. In particolare, ha segnato un gol contro la Spagna (2-0) nella fase a gironi e ha fornito un assist per l'esordio contro l'Austria (2-0), nei quarti di finale, partita in cui è stata votata la migliore giocatrice.

