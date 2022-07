Arte e pallone, TvBoy 'disegna' la maglia del Palermo

Arte e calcio, un binomio che in Italia, complice anche l'emergere di artisti giovani ma già di fama internazionale, comincia a produrre risultati molto interessanti. Così dopo l'evento di lunedì prossimo della mostra di Jago (scultore che è un'eccellenza italiana) "L'Arte dell'Integrazione", organizzata dalla Lega Serie A e Sport e Salute allo stadio Olimpico, arriva anche la collaborazione fra TvBoy, tra i più noti street artist al mondo e reduce dal successo della sua mostra a Milano, e il Palermo, squadra del cuore e della città dell'artista.

TvBoy, autore fra l'altro dei murales dei baci tra Salvini e Di Maio e tra Cristiano Ronaldo e Messi, ha disegnato una delle maglie che il Palermo indosserà nel prossimo campionato di Serie B, ispirandosi alla Patrona di Palermo, Santa Rosalia. Il teschio e le rose, emblemi della figura religiosa, inseriti in un contesto di motivi ornamentali in stile barocco, vero e proprio culto nel capoluogo siciliano ed elementi iconografici classici della figura della Santa, sono inseriti nel tessuto della casacca. E' quindi una divisa da gioco ispirata totalmente all'anima di Palermo e dei palermitani, per aumentare ancora di più il già forte legame della squadra con il territorio e per accrescere il senso di appartenenza di un team dalle grandi ambizioni. Per l'occasione, l'artista ha anche realizzato un murales con la sua celebre Rosalia nel tunnel dello stadio Renzo Barbera.

Altra novità è che la prima maglia del Palermo è che, dopo la bicolore dello scorso campionato di C, per la stagione entrante ritorna il rosa pieno con i richiami in nero. Il modello della divisa principale per la stagione 2022-23 presenta un colletto largo e tenuto insieme dai laccetti che richiamano all'estetica vintage e in particolare a modelli utilizzati alla fine degli anni Cinquanta. Insomma, per il Palermo maglie che diventeranno per i tifosi rosanero dei veri oggetti di culto.