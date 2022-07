Atalanta; Lookman ai dettagli

(ANSA) - BERGAMO, 28 LUG - Salvo sorprese è Ademola Lookman il secondo colpo di mercato dell'Atalanta dopo il brasiliano Ederson. L'ala o seconda punta anglo-nigeriana, classe 1997, arriva dal RasenBallsport Lipsia a titolo definitivo per 15 milioni di euro bonus compresi dopo la stagione in prestito al Leicester. L'affare dovrebbe andare in porto entro la settimana, a ruota del rientro della squadra della trasferta di Newcastle dove venerdì sera sarà disputata l'amichevole a St James' Park contro i padroni di casa. (ANSA).