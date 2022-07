Torino-Apollon 1-0, decide Sanabria

Il Torino batte 1-0 l'Apollon Limassol e chiude con una vittoria la serie di amichevoli in Austria. A Seerkichen am Wallersee, piccolo paesino a due passi da Salisburgo, basta un gol di Sanabria nel finale per superare i campioni di Cipro. Sotto gli occhi del dt Vagnati e del collaboratore Moretti, Juric prova le seconde linee durante il primo tempo, mentre nella ripresa manda in campo quella che in questo momento è la formazione titolare. Ed è proprio Sanabria, al primo gol con il 9 sulle spalle, a decidere la sfida contro i ciprioti. Ora Lukic e compagni concluderanno il ritiro in Austria con gli ultimi allenamenti a Waidring: la partenza per la Francia è fissata per sabato 30, quando nel pomeriggio ci sarà il test contro il Nizza.