Napoli: ecco Kim, il gigante coreano che deve far scordare KK

Le visite mediche a Roma, poi la firma del contratto da cinque anni con dentro una clausola da 50 milioni a partire dal secondo anno. Il colpo Kim Min-Jae è messo a segno dal Napoli, che ha superato la concorrenza del Rennes e si è accaparrato il difensore centrale sudcoreano, un colosso della difesa. Dopo essersi messo in mostra nel Fenerbahce, ora vuole dire la sua in Champions League e in serie A. E' lui l'uomo scelto dal club azzurro, dal ds Giuntoli, e approvato dal tecnico, Luciano Spalletti, per prendere il posto di Koulibaly, passato per 40 milioni al Chelsea. Kim, 25 anni, è costato 20 milioni ed è già pronto a entrare nel cuore dei tifosi azzurri: 186 centimetri, abile di testa e preciso nelle scivolate, capacità di cambiare il ritmo all'improvviso lanciando il contropiede dalla difesa. Questa la base su cui ora Spalletti lavorerà per farlo entrare al più presto nei meccanismi difensivi azzurri, al fianco del rodato Rrahmani.