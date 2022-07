Calcio: CR7 torna nel centro allenamento dello United

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Cristiano Ronaldo è tornato al centro di allenamento del Manchester United, come mostrano le immagini diffuse dai media britannici. Scopo della visita incontrare l'allenatore Erik ten Hag per discutere del proprio futuro.

CR7, sotto contratto con lo United fino al giugno 2023, il 4 luglio non si è presentato alla ripresa degli allenamenti ed ha saltato la tournée in Asia e Oceania della squadra inglese, adducendo "problemi familiari". L'attaccante portoghese ha poi informato esplicitamente il club di volersi trasferire in una squadra che giochi in Champions League, torneo cui non parteciperà il Manchester United, solo sesto in Premier League lo scorso anno.

Secondo i media, il giocatore è accompagnato dal suo agente, Jorge Mendes, ed è previsto un'incontro con il nuovo allenatore Erik Ten Hag. Al centro di allenamento c'è anche il mitico ex allenatore del club, Alex Ferguson, che ha introdotto CR7 in Premier League. Lo United continua a ripetere che Cristiano Ronaldo non è in vendita.

Come possibile prossima desinazione sono circolati i nomi di Bayern Monaco, Chelsea e, più recentemente, Atlético Madrid.

Trovare una nuova maglia non sarà comunque facile per un giocatore che la scorsa stagione è stato il più pagato del club con oltre 500.000 euro a settimana. CR7 sarebbe comunque pronto a ridursi lo stipendio del 30%. (ANSA).