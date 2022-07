Lega Pro: in sede a Firenze i partner-fornitori serie C

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Dopo due anni di pandemia mi emoziona poter incontrare in presenza i nostri partner e i club di C per dare sempre più forza alle nostre relazioni, che crescono intorno alla condivisione di valori comuni". Lo ha detto il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, in merito all'incontro nella sede di Firenze con le aziende partner ed i fornitori che affiancano la Serie C ed i responsabili marketing dei club.

Dopo la visita agli uffici di Firenze ci sono stati vari incontri B2B tra le diverse realtà che operano insieme alla Lega. "Il nostro obiettivo è quello di favorire e alimentare la sinergia e la collaborazione tra noi e i nostri stakeholder - dice il responsabile marketing e commerciale di Lega Pro, Flavio Farè -, l'incontro è stato solo il punto di partenza di un percorso comune dove assieme ai club, partner e fornitori, ricercheremo nuove soluzioni e opportunità per l'intero ecosistema" (ANSA).