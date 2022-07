Inter: Inzaghi, siamo sulla buona strada

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - "Dobbiamo migliorare la condizione, ma lo sapevamo. Nel secondo tempo avremmo meritato il gol, ne abbiamo sbagliati due da fare e poi ne abbiamo preso uno. Siamo sulla buona strada, mancano tre settimane per la prima di campionato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv dopo il ko in amichevole contro il Lens. "Abbiamo affrontato una squadra che è più avanti di noi, ha cominciato prima, ma è stato un buon test. Nel primo tempo potevamo fare meglio, abbiamo fatto invece fatto un secondo tempo - ha aggiunto -. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, peccato per il gol finale. Non ci piace perdere neanche le amichevoli, ma sapevamo le difficoltà davanti a questo pubblico ma è quello che cerchiamo. Abbiamo alzato il minutaggio di tutti e ora nelle prossime due amichevoli cercheremo di migliorare la condizione fisica". (ANSA).