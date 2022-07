Fiorentina: Italiano, migliorare e alzare l'asticella

(ANSA) - FIRENZE, 23 LUG - "Concludiamo con un'ottima prestazione. Anche quella di ieri non mi era dispiaciuta.

Concludiamo un ritiro nel quale abbiamo caricato tanto ed il bilancio è positivo". Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al termine della amichevole con la Triestina, vinta per 4-0 con le reti di Biraghi, Amrabat, Saponara e Bonaventura, che ha chiuso il ritiro estivo dei viola a Moena in Val di Fassa. Adesso un paio di giorni di riposo e poi via al ritiro in Austria e alle amichevoli con avversari di maggior valore in vista dell'inizio del campionato: "Da ora in poi saremo coinvolti maggiormente sulla fase difensiva, anche per il più alto livello degli avversari. Ognuno di noi deve alzare l'asticella e migliorare". Alla ripresa degli allenamenti Italiano spera di avere sempre al centro della difesa Nikola Milenkovic: "Io me lo auguro. Entrare così nettamente nella nostra idea di calcio come ha fatto lui era difficile. Se ci sarà un altro giocatore ci vorrà tempo. Si parla di un giocatore di livello, farà i mondiali e quindi spero di averlo ancora".

(ANSA).