Fiorentina: ufficiale, Dodò è un giocatore viola

(ANSA) - MOENA (TRENTO), 22 LUG - Vittoria per 4-1 della Fiorentina nell'amichevole nel pomeriggio contro il Trento nel ritiro estivo di Moena, davanti a migliaia di tifosi saliti in Val di Fassa per vedere da vicino la squadra di Vincenzo Italiano e per dare il benvenuto anche all'ultimo arrivo in casa viola, il brasiliano Dodò giunto nel ritiro della squadra gigliata. Arrivo ufficializzato dal club con queste righe: "Acf Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Domilson Cordeiro dos Santos dall'Fc Shakhtar Donetsk".

Per quanto riguarda l'amichevole le reti della Fiorentina sono state realizzate da Zurkowski, da Sottil con una doppietta e dal neo attaccante viola Jovic. "Questo è stato un ritiro intenso, dove abbiamo messo benzina nelle gambe. Era importante farlo ora perché se passiamo il playoff di Conference ci saranno tante partite e poche pause fino a novembre", ha detto capitan Biraghi al termine dell'amichevole.

"Il mister vuole che la squadra migliori sempre e questo atteggiamento ci serve. Anche l'anno scorso non abbiamo espresso il potenziale massimo, o almeno forse lo possiamo esprimere da questa stagione - ha detto ancora Biraghi -. Il ritorno in Europa? La città è abituata anche a palcoscenici superiori. Il nostro obiettivo è portare la Fiorentina più in alto. Magari chi non ha giocato in Europa sarà emozionato ma daremo tutto perché ce la siamo conquistata col campo. Onoreremo fino all'ultimo la maglia". (ANSA).