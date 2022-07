Vidal si presenta al Flamengo 'un sogno giocare qui'

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Emozioni e obiettivi chiarissimi per Arturo Vidal nella conferenza di presentazione come nuovo acquisto del Flamengo. Il cileno ex Inter, arrivato in Brasile dopo aver risolto il contratto con il club nerazzurri, ha parole d'amore per il nuovo club: "Giocare qui è un sogno, voglio aiutare la squadra a vincere la Libertadores, uno dei trofei che un calciatore qui in Sudamerica sogna sempre di conquistare".

